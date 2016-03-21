В Николаеве пресекли попытку экспорта военного оборудования для флота и пограничников РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении сказано, что "директор одного из частных предприятий пытался переправить во Владивосток оборудование, которое согласно правительственному постановлению включено в список товаров военного назначения".

В СБУ отмечают, что во избежание прохождения разрешительной процедуры государственного экспортного контроля злоумышленник предоставил таможне заведомо ложные сведения относительно функционального использования агрегатов.

Читайте такжеВ Харьковской области пресекли попытку вывоза в Россию приборов для радиоразведки

Следственным отделом Управления СБУ в Николаевской области открыто уголовное производство по факту нарушения установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Как уточнили УНИАН в пресс-группе управления СБУ в Николаевской области, уголовное производство по данному факту было открыто 19 марта по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники), которой предполагается наказание в виде штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.