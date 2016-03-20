Партию "Правый сектор" возглавил Андрей Тарасенко

Новым председателем политической партии "Правый сектор" стал Андрей Тарасенко.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского.

По его словам Андрей Тарасенко возглавил политическое крыло партии, организацией в целом руководит коллегиальный орган из пяти человек.

В декабре 2015 года бывший глава "Правого сектора", депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош объявил о выходе из организации и создании нового движения. Тогда он отметил, что появилась необходимость участия в процессах создания государства без радикализма.

Перед этим, 11 ноября 2015 года, Дмитрий Ярош объявил о сложении полномочий руководителя движения. Он заявил, что не может быть "свадебным генералом" в "Правом секторе", поэтому вынужден ответить отказом на предложение возглавить предложенный конференцией провод".

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Впоследствии в "Правом секторе" отметили, что в заявлении Дмитрия Яроша о сложении полномочий руководителя движения предшествовало "неприятие революционной стратегии".