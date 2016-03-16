В "ДНР" начали выдавать "паспорта", первый достался главарю боевиков Захарченко (фото)

Об этом сообщил один из сайтов боевиков.

При этом сам главарь "ДНР" Захарченко назвал это "историческим днем".

"Друзья, этот исторический день настал... И сегодня я объявляю о начале выдачи паспорта "ДНР", - заявил он.

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Затем началось вручение "документов" жителям, которые достигли 16-летнего возраста.

Напомним, ранее в "республике" сообщали, что выдача "паспортов" не будет осуществляться людям, которые не поддерживают группировку "ДНР".