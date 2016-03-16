В "ДНР" начали выдавать "паспорта", первый достался главарю боевиков Захарченко (фото)

14:29, 16 марта 2016
Общество
7477 0

В "ДНР" начали выдавать населению так называемые паспорта, первый из них достался главе самопровозглашенной "республики" Александру Захарченко.

паспорт, ДНР / dan-news.info

Об этом сообщил один из сайтов боевиков.

При этом сам главарь "ДНР" Захарченко назвал это "историческим днем".

"Друзья, этот исторический день настал... И сегодня я объявляю о начале выдачи паспорта "ДНР", - заявил он.

Читайте такжеДокументы о рождении или смерти на временно оккупированных территориях будут выдавать власти Украины

Затем началось вручение "документов" жителям, которые достигли 16-летнего возраста.

Напомним, ранее в "республике" сообщали, что выдача "паспортов" не будет осуществляться людям, которые не поддерживают группировку "ДНР".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter