В "ДНР" начали выдавать "паспорта", первый достался главарю боевиков Захарченко (фото)
14:29, 16 марта 2016Общество
7477 0
В "ДНР" начали выдавать населению так называемые паспорта, первый из них достался главе самопровозглашенной "республики" Александру Захарченко.
В "ДНР" начали выдавать "паспорта" / dan-news.info
Об этом сообщил один из сайтов боевиков.
При этом сам главарь "ДНР" Захарченко назвал это "историческим днем".
"Друзья, этот исторический день настал... И сегодня я объявляю о начале выдачи паспорта "ДНР", - заявил он.
Читайте такжеДокументы о рождении или смерти на временно оккупированных территориях будут выдавать власти Украины
Затем началось вручение "документов" жителям, которые достигли 16-летнего возраста.
Напомним, ранее в "республике" сообщали, что выдача "паспортов" не будет осуществляться людям, которые не поддерживают группировку "ДНР".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter