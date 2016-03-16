В Виннице СБУ задержала террориста "Фронта ан-Нусра", который воевал в Сирии (фото)

Как сообщили УНИАН в Службе безопасности Украины, в связи с причастностью к преступлениям террористического характера он находился в международном розыске по линии Интерпола.

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Решением суда иностранец задержан на 40 суток для решения вопроса об экстрадиции, говорится в сообщении.

Как сообщалось, группировка "Фронт ан-Нусра" является сирийским филиалом "Аль-Каиды".