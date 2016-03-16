В Виннице СБУ задержала террориста "Фронта ан-Нусра", который воевал в Сирии (фото)
13:57, 16 марта 2016Общество
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В Виннице СБУ задержала иностранца – члена международной террористической организации "Фронт ан-Нусра", - который в течение 2012-2014 годов принимал участие в боевых действиях на территории Сирии.
СБУ задержала террориста на территории Винницы / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Службе безопасности Украины, в связи с причастностью к преступлениям террористического характера он находился в международном розыске по линии Интерпола.
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Решением суда иностранец задержан на 40 суток для решения вопроса об экстрадиции, говорится в сообщении.
Как сообщалось, группировка "Фронт ан-Нусра" является сирийским филиалом "Аль-Каиды".
Террориста задержали в Виннице / sbu.gov.ua
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