Адвокат затрудняется назвать сроки возвращения Савченко в Украину

Один из адвокатов незаконно удерживаемой в России украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин заявляет, что ситуация с возвращением его подзащитной в Украину в части сроков выглядит неопределенно.

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Фейгин написал в Twitter: "Я нахожусь в Киеве и, пользуясь случаем, хочу пару-другую соображений передать украинцам в связи с делом Надежды Савченко. Вопрос освобождения Надежды Савченко для меня в общем и целом ясен, однако критически важным являются сроки! Когда конкретно она вернётся. После оглашения приговора (нет сомнения в том, что он будет обвинительным с суровым наказанием) Надежда намеревается вернуться к голодовке. Реальная ситуация с освобождением Савченко из плена (а откуда, собственно, ещё?) в части сроков выглядит неопределённо".

Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы. Суд в российском Донецке решил начать оглашение приговора 21 марта.

Савченко с 4 по 10 марта проводила сухую голодовку в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове.

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10 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Украина обратилась к ФРГ с просьбой направить в РФ врачей для обследования Савченко.

Украинские медики почти неделю находились в Ростове-на-Дону, ожидая разрешения посетить Савченко. Однако 13 марта они были вынуждены покинуть РФ, получив от российских властей отказ о встрече с Савченко.

На сегодняшний день состояние Савченко улучшилось.