Немецкие врачи согласились провести медицинское освидетельствование Савченко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что немецкие врачи из клиники «Шарите» (Charité) согласились провести медицинский осмотр украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которая незаконно удерживается в России.
Об этом он заявил во время встречи с адвокатами Савченко: Ильей Новиковым, Николаем Полозовым, Марком Фейгиным, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Президент сказал о завершении консультаций с Германией и согласии врачей клиники «Шарите» осуществить визит в Россию и провести медицинское освидетельствование Надежды Савченко», - говорится в сообщении.
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Глава государства также подчеркнул, что Украина подключила Международный комитет Красного Креста, и к «медицинской защиты Савченко готовы присоединиться специалисты этой организации».
Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.
В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.
Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.
Савченко с 4 по 10 марта проводила сухую голодовку в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.
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10 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Украина обратилась к ФРГ с просьбой направить в РФ врачей для обследования Савченко.
Украинские медики почти неделю находились в Ростове-на-Дону, ожидая разрешения посетить летчицу. Однако 13 марта были вынуждены покинуть Россию, получив от российских властей отказ о встрече с Савченко с целью обследования состояния ее здоровья.
На сегодняшний день состояние Савченко улучшилось.