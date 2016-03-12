На Черкащине декоммунизировали Шевченко

Об этом свидетельствует перечень решений ХІІ сессии городского совета VII созыва от 18.02.2016, опубликованный на сайте горсовета, передает "Рiдна Черкащина".

Переименование улицы Шевченко осуществлялось в исполнение закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Какие критерии определили чиновники, чтобы "подогнать" улицу Шевченко в "закон о декоммунизации", неизвестно.

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Другим решением городского совета от того же 18.02.2016 и во исполнение того же "закона о декоммунизации" была переименована улица Октябрьская. И уже ей присвоили имя Тараса Шевченко.

Массовые переименования привели к тому, что в Смеле уж три улицы Шевченко. По крайней мере, этот казус зафиксирован на Гугл-мапс. Третья находится в микрорайоне Гречкивка, она названа в честь старшины Шевченко (так указано на бумажной версии карты города Смела).

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Как сообщал УНИАН, ранее на Закарпатье улицу Ленина переименовали в честь Леннона.