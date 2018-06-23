Зачем старой водке новая акцизная марка?

С 1 августа Кабмин вводит в Украине акцизные марки нового образца. Помимо усовершенствованного дизайна они получили усиленную степень защиты, что в совокупности должно способствовать борьбе с теневым оборотом товара.

Сколь бы защищенными ни были акцизные марки, длительное их использование позволяет «подобрать к ним ключи». Теневые производители алкогольной продукции активно использовали такую возможность. Вследствие этого нес огромные потери государственный бюджет. Но еще больший урон страна получала в связи с тем, что на прилавки магазинов попадала дешевая и сомнительного качества водка.

По подсчетам профильных экспертов минимальная экономически обоснованная цена на пол-литровую бутылку водки составляет около 13 гривен. Но в розничных торговых сетях мы довольно часто видим «серый» крепкий алкоголь по цене 7 – 9 грн. А это значит, что дешевая водка, на которую клеится нелегальная акцизная марка, не соответствует качества, установленному ГОСТом . В результате каждый год от употребления фальсифицированных алкогольных напитков умирает около 10 тысяч украинцев!

Марка акцизного сбора, как известно, является одним из механизмов борьбы с теневым оборотом алкогольной продукции. Ее наличие свидетельствует о полноте уплаты налогового обязательства предприятием-производителем в госбюджет.

Сегодня эксперты отмечают, что введение новых акцизных марок сопровождается резким ростом спроса на них со стороны производителей алкоголя. По сравнению с марками старого образца заказ увеличился на 25–30%. Понятно, что столь большого скачка в производстве крепкого алкоголя в Украине не наблюдается. Это дает возможность предположить, что доля «серой» водки как раз и составляла 25–30% рынка – за счет использования поддельных акцизных марок старого образца и марок нецелевого назначения.

«Для решения этой проблемы Кабинетом Министров Украины было принято постановление о введении марок акцизного сбора нового образца. Теперь на марке акцизного сбора должна указываться сумма акцизного сбора, уплаченного за единицу маркированной продукции. Это полностью исключит всяческие манипуляции с маркой», – рассказывает заместитель министра финансов Украины Денис Фудашкин.

Инициатива правительства о введении новых акцизных марок для алкогольных напитков безоговорочно поддержана производителями легальной алкогольной продукции: кроме дополнительного наполнения госказны, новая марка позволит максимально легализовать рынок алкоголя.

«На мой взгляд, введение новой акцизной марки укрепит позиции легальных игроков на рынке алкогольной продукции, а главное, чтобы этот шаг защитил потребителей от фальсификата. Правительство, парламент и производители должны согласовывать действия и принимать решения, которые в первую очередь защищают людей», – комментирует действия правительства член парламентского комитета по вопросам агрополитики и земельным отношениям Павел Климец.

О том, что «левые» акцизные марки старого образца имели хождение в Украине, свидетельствует и то, что в мае-июне нынешнего года украинскими силовыми структурами, совместно с правоохранительными органами Турции, изъято у контрабандистов несколько десятков миллионов поддельных акцизных марок, предназначавшихся для украинского рынка. Кроме того, предварительные результаты проведенной в июне департаментом по борьбе с экономической преступностью МВД Украины в Черкасской области проверки ООО "Золотонiський ЛГЗ "Златогор" выявили дешевую водку с поддельной акцизной маркой.

Новая акцизная марка обойдется производителям почти в три раза дороже, ее стоимость увеличилась на семь копеек. Вряд ли это существенно скажется на стоимости готовой продукции в рознице. Если новая акцизная марка позволит убрать с рынка нелегального производителя с продукцией сомнительного качества, то от этого выиграют и производитель, и потребитель.

Ольга Корягина