У Лаврова заявили, что переговоры по обмену Савченко не велись и не ведутся

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос УНИАН.

"Никакие переговоры по обмену Савченко не велись и не ведутся. Об этом преждевременно говорить до вердикта суда", - сказала Захарова.

Она отметила, что российская сторона о своей позиции по этому поводу неоднократно заявляла.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Донецкий горсуд Ростовской области объявил, что приговор Савченко буде вынесен 21-22 марта.

Между тем состояние здоровья Савченко, которая 4 марта начала сухую голодовку, ухудшилось, однако она смогла выступить в суде.

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Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения, и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.