У Лаврова заявили, что переговоры по обмену Савченко не велись и не ведутся
Переговоры по обмену украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко на данный момент не ведутся.
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос УНИАН.
"Никакие переговоры по обмену Савченко не велись и не ведутся. Об этом преждевременно говорить до вердикта суда", - сказала Захарова.
Она отметила, что российская сторона о своей позиции по этому поводу неоднократно заявляла.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Донецкий горсуд Ростовской области объявил, что приговор Савченко буде вынесен 21-22 марта.
Между тем состояние здоровья Савченко, которая 4 марта начала сухую голодовку, ухудшилось, однако она смогла выступить в суде.
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Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения, и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.
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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.
Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.