Во Львове участники акции в поддержку Савченко провели митинг и пикетировали консульство РФ

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города, на площади возле памятника Тарасу Шевченко, участники акции развернули плакаты с надписями: «Свободу Надежде Савченко!», «Обмен Яценюка на Савченко», «Россия, прекрати позорный суд!».

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Во время митинга выступавшие призвали мировую общественность к освобождению украинской летчицы.

После завершения выступлений участники прошли колонной по центру города к зданию Генерального консульства Российской Федерации во Львове. Учреждение было закрыто, поэтому присутствующие повесили на входных воротах украинский флаг и большой портрет Савченко.

На заборе здания приклеили плакат: «Свободу Надежде Савченко», выполненный в синих и желтых цветах.

Как сообщал УНИАН, акции в поддержку Савченко проходят с 7 марта во многих городах мира. Сегодня, в частности, состоялись акции в Киеве и Москве.