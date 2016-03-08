"Свободу Надежде": В Киеве пикетируют посольство России с требованием освободить Савченко
Участники акции «Свободу Надежде» в поддержку удерживаемой в России украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко прибыли к зданию посольства Российской Федерации в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, они расположились перед центральным входом в дипучреждение.
На заборе посольства участники акции разместили плакаты с лозунгами в поддержку Савченко. В частности, «Свободу дочери Украины - Надежде! Давай действовать – спасём Надежду!».
Участники акции скандируют: «Свободу Надежде!» и поют песни возле посольства.
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Рядом выступают с импровизированной трибуны народные депутаты Украины. В частности, в акции принимают участие представители фракций «Самопомич», «Батькивщина» «Блока Петра Порошенко».
Также возле посольства выступила украинская журналистка, недавно освобожденная из плена боевиков на Донбассе, Мария Варфоломеева.
В мероприятии принимает участие и экс-министр культуры Украины Евгений Нищук.
Участники акции планируют передать представителям посольства петицию с призывом освободить Савченко.