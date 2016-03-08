Соцсети: В Москве вывесили плакат в поддержку Савченко (фото, видео)

Фото и видео плаката разместила в своем Facebook пользователь Виктория Ивлева.

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Москва. Садовое кольцо. 8 марта #FreeSavchenko Опубликовано Victoria Ivleva 7 март 2016 г.

Отмечается, что плакат вывесили на Садовом кольце.

Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

Сегодня украинских консулов допустили к Савченко в СИЗО, после ее посещения они заявили, что состояние здоровья летчицы ухудшилось. Однако украинских медиков не допускают к летчице.