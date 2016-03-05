Если Савченко не доставят в суд, никто не будет знать, жива ли она - адвокат

Об этом в интервью изданию "15 минут" заявил один из адвокатов Савченко Николай Полозов.

Он отметил, что в РФ сейчас четыре выходных дня и в изолятор в выходные дни не только не впускают адвокатов, родственников и консулов, он просто не работает.

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"Поэтому невозможно получить никакой информации о состоянии здоровья Надежды. На сухой голодовке человек может продержаться максимум неделю. Но нельзя забывать, что речь идет о здоровом человеке, а Савченко уже находилась на обычной голодовке, не сухой, более двадцати дней. То есть она не употребляла пищу, пила только воду. Состояние ее внутренних органов на текущий момент оценить невозможно, потому что последнее обследование Надежды производилось много месяцев назад. К тому же в следственном изоляторе просто нет врачей", - сказал он.

По его словам, в СИЗО сказали, что в случае ухудшения здоровья Савченко ее перевезут в Ростов-на-Дону, положат в клинику и будут искусственно выводить из голодовки.

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"Но проблема еще и в том, что все эти перемещения происходят под грифом "секретно". В целях безопасности федеральные законы запрещают сотрудникам ФСИН сообщать кому-либо о месте нахождения заключенного во время его этапирования. Поэтому если Надежду не доставят в суд 9 марта, то это будет катастрофа. Во-первых, никто не будет знать, жива она или нет. Во-вторых, если ее не доставят в суд, мы поедем в следственный изолятор. Если ее там не окажется, надо будет поднимать глобальный шум по поводу ее местонахождения. Власть будет скрывать это, и найти Надежду можно будет единственным способом – оказав давление на Уполномоченного по правам человека в России Эллу Памфилову, которая может среагировать. По крайней мере, в прошлую голодовку именно наше обращение к ней, не на бумаге, а публичное, вынудило Памфилову содействовать тому, чтобы украинские медики обследовали Надежду", - пояснил он.

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Полозов сообщил, что из СИЗО могут прислать справку, что по состоянию здоровья она не может быть в суде.

"Теоретически суд не в праве отказать ей в последнем слове. Это ее установленное законом право. Если суд вдруг нарушит его, то это окончательно забьет гвозди в весь пропагандистский спектакль, который они собирались устроить из этого суда. Затягивание процесса явно в интересах российской власти ‒ для того, чтобы снизить накал по переговорам. Они могут просто объявить перерыв до ее какого-то выздоровления. Судья не будет говорить, что на самом деле происходит с Надеждой, каково будет ее состояние здоровья на 9 марта", - сказал защитник.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начала сухую голодовку.