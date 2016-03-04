Синоптики рассказали, какой будет погода на праздничных выходных

Выходные в Украине начнутся преимущественно облачной погодой, передает ТСН.

Местами синоптики прогнозируют небольшие дожди.

На севере термометры покажут 4-6 градусов выше нуля. В восточных и центральных областях температура будет колебаться от 6 до 9 градусов.

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Плюс 10-12 обещают в западном регионе. В южных областях воздух прогреется до 15 тепла.

В воскресенье средняя дневная температура по всей стране составит +10 градусов. Незначительные осадки синоптики прогнозируют лишь на Закарпатье.