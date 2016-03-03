Суд избрал для Краснова меру пресечения: круглосуточный домашний арест с ношением браслета

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил судья Андрей Трубников.

Кроме того, суд обязал Краснова сдать паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также обязал органы прокуратуры провести проверку факта его избиения и направить его к судебно-медицинскому эксперту, который задокументирует телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Краснову предъявили новые подозрения: подготовка терактов, шпионаж и государственная измена.

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Представители СБУ в суде пытались вручить Краснову документ о новых подозрениях, но он потерял сознание, и его увезли в больницу.

Прокуратура просила суд избрать Краснову меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере 20 млн грн.

Руководителя Гражданского корпуса “Азов-Крым” задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

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В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

1 марта Шевченковский суд начал заседание по избранию меры пресечения Краснову. В то же время врачи, которых вызвал в суд адвокат, после осмотра Краснова рекомендовали его госпитализировать в связи с подозрением на черепно-мозговую травму.

Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.