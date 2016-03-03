Совершившего смертельное ДТП экс-пасынка Фирташа оставили под стражей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеСуд принял решение в пользу сбившего насмерть женщину донецкого мажора Толстошеева

Сегодня ГПУ по результатам досудебного расследования направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Калиновского. Ему инкриминируется умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений и нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

«В отношении обвиняемого С. Калиновского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе», -- говорится в сообщении.

Уголовное производство проводилось по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины, напомнили в ГПУ.

Процессуальное руководство, в том числе государственное обвинение в уголовном производстве, осуществляется работниками Генеральной прокуратуры, добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, авария при участии Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ – произошла 30 мая 2007 года около 5 часов утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

Прокуратура тогда возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по статьям 345 ч. 2 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели двух человек) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре того года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП. После этого прокуратура Киева объявила его в розыск и направила пограничникам запрет на его выезд за границу.

29 сентября 2015 года Калиновского задержали в Киеве.

12 ноября 2015 года срок досудебного следствия в уголовном производстве Генеральной прокуратурой продлен до шести месяцев, то есть до 29 марта 2016 года. 11 января 2016 года срок содержания Калиновского под стражей продлен до 10 марта текущего года. Вину в инкриминируемых Калиновскому преступлениях он не признал.