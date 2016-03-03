Генпрокуратура вызвала депутата Семенченко как свидетеля в деле по созданию "ДНР"

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, речь идет об уголовном производстве по факту создания и деятельности террористической организации "ДНР", по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что Семенченко принимал активное участие в проведении антитеррористической операции на востоке Украины против участников «ДНР», а потому может дать показания, которые имеют значение для уголовного производства, подчеркнули в ГПУ.

Депутата вызывают на допрос на 10 часов утра 9 марта.