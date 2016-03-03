В Мариуполе чиновники миграционной службы делали загранпаспорта жителям "ДНР"

Чиновники через "дружественные" туристические фирмы оформляли по ускоренной процедуре заграничные паспорта местным жителям, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ. Стоимость "услуги" стартовала от 2 тысяч гривень.

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Правоохранители задокументировали многочисленные случаи заочного оформления заграничных паспортов гражданам, находящимся на временно оккупированных террористами территориях. Готовые документы курьерами переправляли в "ДНР". Сейчас проверяют информацию насчет получения паспортов участниками незаконных вооруженных формирований боевиков.

Сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой задержали в рабочем кабинете одного из руководителей миграционной службы во время получения от посредника более 10 тысяч гривень за выдачу паспортов.

Во время обысков в служебных кабинетах миграционной службы и в офисах турфирм правоохранители изъяли 120 тыс. грн, 14 тыс. долл. и документацию, подтверждающую незаконную выдачу паспортов, добавили в СБУ.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех чиновников и посредников, привлеченных к коррупционной схеме.