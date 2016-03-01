СМИ: Дочь экс-генпрокурора Яремы "подарила" себе на 18-летие часть магазина

Об этом свидетельствует выписка из реестра имущественных прав, пишут "Наші гроші".

Это помещение в 2008-2009 гг. с аукциона купило ООО "Бизнессофт Групп". Объект был приобретено за 2,92 млн грн., то есть по 7 тыс грн./кв.м.

"Бизнессофт Групп" владели Никита и Евгений Ильины – сын и племянник экс-депутата Киевсовета Геннадия Ильина. Они являются партнерами по бизнесу семьи бывшего заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко.

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В 2010 году приватизированные помещения площадью 535 кв. м.посредством соглашения покупки-продажи оформили на новых собственников. Одну треть получил Никита Ильин, который потом подарил ее своему отцу. Также часть помещений получил сын Анатолия Даниленко – Вячеслав. Еще одну треть купила дочь экс-генпрокурора Илона Ярема.

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Договора покупки-продажи датируются 27 августа 2010 года – в этот день Илоне Яреме исполнилось 18 лет.

Ранее Виталий Ярема заявил, что ничего коррупционного нет в том, что совершеннолетние дети имеют право заниматься бизнесом.