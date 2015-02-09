Порошенко подписал отставку Яремы - депутаты "БПП"

Так, в частности, на своей странице в Facebook депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин написал: "Президент удовлетворил отставку Яремы. Об этом сообщил Луценко (лидер фракции "БПП" - УНИАН) на фракции".

Также эту информацию УНИАН подтвердил еще один представитель фракции "БПП".

Читайте такжеЯрему и его людей уволили с ГПУ, и.о. генпрокурора станет его заместитель Шокин - источникКак сообщал УНИАН, народные депутаты и общественные активисты считают, что Ярема саботирует расследование преступлений против участников Евромайдана, а также преступлений, совершенных бывшими высокопоставленными чиновниками, которые сбежали из Украины в феврале 2014 года.

В ВР продолжается сбор подписей для инициирования внесения на рассмотрение парламента вопрос о выражении недоверия генпрокурору.

В конце прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что якобы Ярема подал в отставку.

Сегодня, 9 февраля, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что не имеет никакой официальной информации относительно отставки Яремы с должности генпрокурора.