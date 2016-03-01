Ректор медуниверситета им. Богомольца прокомментировала выдачу пропусков студентам с картой без Крыма

Его результаты будут заслушаны на заседании ректората 2 марта.

Ответ ректора опубликовала сотрудница канала ATR Эмине Дзепар на своей странице в Facebook.

"Людей должны оценивать по делам, а одним из наших дел было принять за два осенних месяца 2014 г. более 640 студентов из Крыма, Донецка и Луганска, всем желающим предоставить общежития и помочь ликвидировать академзадолженность. Тем не менее, эти преступные пропуска ушли в печать, и мы готовы к встрече с ГПУ и СБУ", - говорится в ответе Амосовой.

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Она рассказала, что все пропуска, которые были заказаны за деньги НМУ, в соответствии с решением Ученого совета, изъяты еще в выходные и заменены.

"Новые пропуска изготовил производитель за свой счет, то есть ущерб государству не нанесен. Пропуска являются магнитными и должны повысить уровень безопасности для наших студентов. К сожалению, сейчас в сухом остатке - только "зрада", - добавила ректор.

Ответ Ректора НМУ им.А.Богомольца"Уважаемая госпожа Дзепар!Инцидент с пропусками, который только что произошел в нашем Универ... Опубликовано Emine Dzheppar29 февраля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, студентам университета Богомольца выдали пропуска с картой Украины без Крыма. В связи с этим Мининформполитики обратилось в Минобразования, Минздрав, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуру с просьбой выяснить обстоятельства распространенных в СМИ фактов, а также принятия соответствующих мер реагирования.