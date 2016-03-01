В Черкассах сегодня начинает работу новая патрульная полиция

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе коммуникации Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

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Присягу примут 265 работников новой патрульной полиции, отобранных на конкурсе, которые прошли 2-месячное обучение.

Руководителем новой патрульной полиции Черкасс назначен экс-командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Киев-1» Главного управления МВД Украины в Киеве Вадима Лисничук.

Патрульные полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка, выполнять функции ГАИ, обеспечивая безопасность дорожного движения, а также выезжать на места происшествий.

Как сообщал УНИАН, 12 октября прошлого года в Черкассах завершился набор желающих вступить в ряды новой патрульной полиции. Заявления подали 5 тыс. 480 человек, конкурс на одно место превысил 27 человек. Отбор конкурсной комиссии прошли 265 человек. 15 из них взяли в резерв. Среди новобранцев треть составляют женщины. В ряды патрульной полиции из нынешних работников полиции отобрали только 15 человек.