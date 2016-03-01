В "Азове" пригрозили новыми пикетами из-за задержания собрата Краснова

В связи с этим активисты не исключают возможность проведения новых пикетов, заявил "Крым.Реалии" начальник штаба Назар Кравченко.

"Они на брифинге много в чем обвиняли, а адвокат до сих пор не может ознакомится с материалами дела. Ситуация такова: они обвинили человека, а теперь нужно искать доказательства. Если есть обвинения – то людей не похищают, не пытают, пускают адвоката. Они или есть, или нет. Вчера проводили пикет, чтобы к нему пустили адвоката, оказали медицинскую помощь. Теперь мы будем требовать, чтобы адвокат был ознакомлен с материалами дела", – сказал он.

Отмечается, что в Шевченковском районном суде Киева 1 марта в 9:00 запланировано заседание по избранию меры пресечения Краснову.

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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест устроил тайник со взрывчаткой.

"Краснов вместе с Шелест были задержаны на автозаправке сразу после закладки тайника, схрона, возле села Счастливое на трассе Киев-Харьков", - сообщил руководитель аппарата председателя СБУ.