"Азовец" Краснов заложил схрон со взрывчаткой - СБУ
Главу гражданского корпуса "Азов-Крым", бойца полка "Азов" Станислава Краснова задержан правоохранителями после закладки тайника со взрывчаткой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сегодня на брифинге.
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"В ночь с 27 на 28 февраля примерно между первым и вторым часом ночи господин Краснов вместе с Шелест были задержаны на автозаправке сразу после закладки тайника, схрона, возле села Счастливое на трассе Киев-Харьков", - сказал Ткачук.
В связи с этим представитель СБУ отметил, что "Краснов пытался после закладки схрона скрыться с места и он оказывал сопротивление правоохранителям, поэтому во время его задержания они были вынуждены применить силу".
"Сразу после задержания в сопровождении следователей и оперативных сотрудников Краснов был возвращен к месту закладки тайника, где были проведены соответствующие следственные действия, осмотр места происшествия. В тайнике при этом было найдена и изъята пластиковая взрывчатка в тротиловом эквиваленте примерно 42 кг", - отметил Ткачук.
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Представитель СБУ пояснил, что по объему разрушительному действию это равно 7 противотанковым минам.
Также было изъято 5 корпусов боевых гранат, 6 напольных механизмов в минных взрывателей, а также 10 детонаторов.
«Следствие установило, что гранаты и взрывчатку Краснов предварительно изъял из другого места хранения из тайника, обустроенного на трассе Одесса-Киев в Ставищенском районе Киевской области», - добавил Ткачук.
Он отметил, что 28 февраля Краснову сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263, и проведен комплекс обысков и других следственных действий, в результате которых изъяты доказательства, в том числе элементы самодельных взрывных устройств, компьютерная техника, на которой следователи уже нашли доказательства причастности Краснова к противоправной деятельности.
Как сообщал УНИАН, представители батальона "Азов" второй день пикетируют здание столичной СБУ с требованием освободить Краснова, председателя гражданского корпуса "Азов-Крым", и его знакомую Оксану Шелест.
Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя признания, где тот спрятал оружие.