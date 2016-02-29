Поклонская будет лично представлять в суде дело о запрете Меджлиса

Об этом заявила так называемый прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская, передает РИА Новости.

"До 3 марта нам необходимо предоставить все материалы, которые у нас собраны к этому иску. Мы 3 марта представляем их в Верховный суд Республики Крым, и далее будет назначено дело непосредственно для рассмотрения судом уже в судебном заседании с участием всех сторон", - сказала она.

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Поклонская подчеркнула, что будет лично представлять в суде сторону заявителя. Ответчиком выступит первый заместитель председателя меджлиса Нариман Джелял, который представляет интересы организации в Крыму.

Как сообщал УНИАН, в Крыму представители оккупационной власти решили подать иск в "Верховный суд республики" о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове.