Поклонская будет лично представлять в суде дело о запрете Меджлиса
Все материалы относительно признания общественного объединения "Меджлис крымско-татарского народа" экстремистской организацией и его запрета на территории РФ собраны и будут переданы в суд.
Об этом заявила так называемый прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская, передает РИА Новости.
"До 3 марта нам необходимо предоставить все материалы, которые у нас собраны к этому иску. Мы 3 марта представляем их в Верховный суд Республики Крым, и далее будет назначено дело непосредственно для рассмотрения судом уже в судебном заседании с участием всех сторон", - сказала она.
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Поклонская подчеркнула, что будет лично представлять в суде сторону заявителя. Ответчиком выступит первый заместитель председателя меджлиса Нариман Джелял, который представляет интересы организации в Крыму.
Как сообщал УНИАН, в Крыму представители оккупационной власти решили подать иск в "Верховный суд республики" о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове.