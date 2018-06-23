Моя милиция меня обдирает как липку, или Еще раз о шальных миллионах МВД

Ну, наконец-то! Уже и власть «заметила», какой беспредел творится в МВД Украины с так называемыми платными услугами данного ведомства! «Шальные миллионы МВД», - так красноречиво называется материал, опубликованный 2 июляна официальном сайте Счетной палаты Украины. Указанная контролирующая организация сообщила о проведенной по этому вопросу аудиторской проверке, выводы которой ошеломляют.

Коллегия Счетной палаты отмечает, что система привлечения в бюджет и использования средств за оказанные в 2007 году административные услуги МВД была «непрозрачной, не отвечала всем требованиям действующего законодательства, а размеры платы за услуги – экономически обоснованным затратам, связанным с их предоставлением». Также в отчете говорится о том, что начатая руководством МВД работа по нормированию и тарификации платных услуг была выполнена с существенными ошибками и нарушениями законодательства. Вследствие чего остались нерешенными проблемы открытости, доступности, удобства услуг, надлежащего нормативного урегулирования процедурных проблем их предоставления, длительности сроков получения и очередей.

Итак, речь идет об оценке сферы платных милицейских услуг за прошлый год, когда руководство МВД осуществлял неизвестно где сейчас пребывающий социалист Василий Цушко. Действительно, в 2007 году украинская милиция на данном поприще провела весьма «решительные» действия…

Помнится, как 8 ноября прошлого года тогдашний заместитель министра внутренних дел Сергей Копытов доложил, что согласно распоряжению Кабмина с 12 ноября 2007 года повышаются на 30-40% цены на услуги, предоставляемые подразделениями МВД.

По его словам, это объяснялось тем, что с 2001 года расценки на услуги МВД не менялись, и они уже давно не соответствуют затратам на их предоставление. То есть, виновата была инфляция…

Еще руководство милиции убеждало тогда, что деньги будут перечисляться в специальный фонд, их расходование будут жестко контролировать. Фирм, которые раньше работали при МВД, больше, дескать, не будет - все услуги будут предоставляться только подразделениями милиции напрямую. И навязываться милицией эти услуги гражданам не будут.

Среди ассортимента платных услуг органов МВД, состоящего из 107 пунктов, появились в ноябре прошлого года и новые виды. Например, по желанию клиента стал возможен выезд инспектора прямо в автосалон, чтобы там зарегистрировать купленный автомобиль. Стоимость этой услуги была определена в 29 гривен. Также сотрудник ГАИ стал иметь право вместо клиента подготавливать и заполнять регистрационные документы - за 10 гривен. Другие же услуги существенно подорожали: например, изготовление комплекта номерных знаков для транспортного средства стало стоить 91,5 грн., оценка одного транспортного средства - 117 грн., оформление регистрационных документов транспортного средства - 15 грн., видеозапись одного места дорожно-транспортного происшествия или одного транспортного средства - 62 грн.

А еще ранее - 4 июня 2007 года - Кабмин издал постановление №795 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться органами и подразделениями Министерства внутренних дел». Этим документом, с одной стороны, признавались утратившими силу ранее действовавшие нормативные акты о платных услугах милиции, с другой же – был приведен новый перечень таких услуг.

Перечень платных услуг МВД состоит из нескольких крупных блоков. Самый, пожалуй, большой из них связан, так или иначе, с автомобилями и водителями. Здесь и технический осмотр автомобилей, автобусов, прицепов, и оформление документов на право управления авто, и хранение транспортных средств на специальных площадках Госавтоинспекции, и выдача номерных знаков, и т.п.

Еще одна большая группа платных услуг милиции связана с разрешениями на владение различным оружием. Также определены как платные услуги по выдаче гражданам паспортов, по всевозможным обследованиям хозяйственных субъектов, по проведению различных экспертиз и еще много других.

Среди всего комплекса данных платных услуг органов МВД имеются и немало весьма странных. Так, например, согласно пункту 57 Перечня, нужно платить милиции за «подбор документов по тематике, связанной с деятельностью органов внутренних дел». Не правда ли, «дивное» определение? К примеру, если журналисты или общественные организации попросят сообщить милицию что-то о результатах ее работы (скажем, о статистике раскрываемости преступлений или о ходе расследования каких-то конкретных уголовных дел), то за это, получается, нужно платить. Впрочем, под такую расплывчатую формулировку может подпасть все, что угодно.

Большие сомнения вызывает и пункт 17 Перечня: «Срочное оформление и выдача (в течение одного, трех рабочих дней) регистрационных и разрешительных документов…». В нем перечислены многие виды услуг милиции, за которые граждане и организации все равно должны платить согласно этому же Перечню. Но, оказывается, если заплатить больше, то вас обслужат вне очереди. Естественно, что тем, кто не желает раскошеливаться дополнительно, придется в таком случае ожидать своих бумаг намного дольше.

Удивляет еще одна платная услуга МВД (п. 68) - по сохранению номерных знаков транспортного средства для дальнейшего закрепления их за другими транспортными средствами того же собственника. То есть, вы покупаете новую машину вместо разбитой (допустим, не по вашей вине) и хотите сохранить старые номера, а вас обяжут заплатить за это милиции.

Если ваши дети соберутся поступать в какой-нибудь вуз системы МВД, то от вас потребуется уплата (п. 73) за прохождение ими медосмотра на военно-врачебных комиссиях (и это большая сумма) – независимо от того, преодолеют ли они экзаменационный конкурс. В то время как при поступлении во все другие вузы также требуется прохождение медосмотров, но их проводят бесплатно.

В случае розыска вами затерявшихся (исчезнувших) родственников, нужно тоже, согласно пункту 96 Перечня, платить милиции. А если - при расследовании совершенного против вас преступления - милиции доведется проводить какие-то специальные экспертизы, обозначенные в пункте 103, то вам также будет выставлен счет. Плата за дактилоскопию оговорена отдельной позицией Перечня.

Таких пунктов, вызывающих возмущение людей, в Перечне платных услуг органов МВД множество. Оплачивать милиции нужно и за проверку соответствия тонирования автомобильных стекол требованиям стандарта, и за фотографирование или видеозапись мест ДТП, и за сопровождение автобусов патрульным транспортом ГАИ, и за хранение задержанных товаров на таможенных складах, и за проведение осмотра с предоставлением экспертного вывода пунктов приема металлолома (как тут обойтись без милиции?), и т.д.

Наконец, просто иезуитски выглядит пункт 63, которым закрепляется платность услуги по предоставлению милицией справок о том, что у человека нет судимостей. Поражает цинизм ситуации – плати за то, что не сидел!..

По-видимому, все это и еще многое другое обнаружила Счетная палата во время своей ревизии органов внутренних дел. В позавчерашнем сообщении не только приводятся конкретные примеры безобразий в системе платных услуг милиции, но и рассказывается об огромных суммах, выкачиваемых органами МВД с соотечественников.

К примеру, ревизией было выявлено, что право оказания платных услуг, принадлежащие к сфере деятельности подразделений ГАИ, паспортной, экспертно-криминалистической, информационной служб и разрешительной системы, делегировались предприятиям, которые повышали стоимость услуг в 1,5-2,6 раза. Однако при этом качество услуг нисколько не улучшалось. Так, регистрацию (перерегистрацию) транспортных средств положено проводить в течение 45 минут, а на самом деле она длится несколько суток. Техосмотр занимает почти весь рабочий день, вместо предусмотренных 49 минут. А сколько денег, времени и нервов отнимает у украинцев процедура получения загранпаспорта?..

Кроме того, Счетная палата по результатам ревизии обнаружила, что МВД занижало плановые показатели поступлений в специальный фонд, вследствие чего получало сверхплановые доходы. В результате, в 2007 году за платные услуги было сверхпланово получено 545 млн. грн. (а сколько прошло мимо бухгалтерии?..), из которых 254 млн. грн. было отдано для дальнейшего распределения на усмотрение руководства МВД.

Таким образом – резюмирует Счетная палата – в МВД Украины внедрена система, по которой граждане, содержащие за свои средства правоохранителей, вынуждены обращаться к ним за услугами, которые предоставляются этим же плательщикам налогов от имени государства на платной основе! То есть, создан "порядок", при котором налогоплательщик оплачивает не только содержание чиновника, но еще и платит за исполнение им возложенных на него государством обязанностей!

К данным выводам Счетной палаты можно много еще чего добавить. Кроме того, в докладе говорится о результатах ревизии за 2007 год, но положение с платными услугами МВД, превратившимися, по сути, в легальный широкомасштабный «бизнес» милиции, практически не улучшилось и в первом полугодии нынешнего года – уже при министре МВД Юрии Луценко…

Юрий Глухов