ГАИ поднимает цены на свои услуги

Начиная с 12 ноября этого года, тарифы на услуги, предоставляемые гражданам и организациям Госавтоинспекцией и экспертной службой Министерства внутренних дел, в среднем увеличатся на 30-40%. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей КОПЫТОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в связи с введением новых тарифов стоимость услуг увеличится «на 10, на 20, на 30, максимум на 50 процентов. В среднем на 30-40%». При этом заместитель министра отметил, что, начиная с 2001 года, эти тарифы не пересматривались.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции начальник государственного департамента ГАИ МВД Украины Александр КАЛИНСКИЙ отметил, что возглавляемое им учреждение ввело две новые платные услуги, а именно: выезд к торговым организациям или автосалонам, занимающимся продажей транспортных средств, с целью предоставления регистрационных услуг будет стоить 29 гривен; подготовка сотрудниками ГАИ и заказ документов для проведения регистрационно-экзаменационных операций будет стоить 10 грн.

Кроме того, он проинформировал, что, например, изготовление комплекта номерных знаков для транспортного средства будет стоить 91,5 грн., оценка одного транспортного средства – 117 грн., оформление регистрационных документов транспортного средства - 15 грн., видеозапись одного места дорожно-транспортного происшествия или одного транспортного средства - 62 грн.