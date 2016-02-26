У Порошенко просят запретить российские сериалы и фильмы

13:25, 26 февраля 2016
Общество
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На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована электронная петиция с требованием запретить российские сериалы и фильмы на украинском телевидении.

/ molbuk.ua

По мнению авторов петиции, транслировать на украинском телевидении российские сериалы, когда Украина подвергается агрессии со стороны России - "дико" и просто недопустимо.

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"Ежедневно российские наемники убивают и калечат наших ребят, а мы будем продолжать распространять русскую культуру в Украине, от Карпат до Черного моря? Необходимо запретить ВСЕ российские сериалы и фильмы. Только так мы навсегда прекратим сокрушительное влияние российской пропаганды, которая героизирует насилие, культ силы, нетерпимости к инаковости, характерные для тоталитарных советско-нацистских режимов", - говорится в петиции.

"Время создавать своих киногероев и прославлять своих воинов на своем телевидении! Воинов, борющихся за свободу, защищают слабых, отстаивающих идеалы!", - подчеркнул автор Артем Руденко.

Предложение собрало 611 подписей из 25000 необходимых.

Поддержать петицию возможно на сайте президента.

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