В Черновцах новая патрульная полиция начнет работу 27 марта

В Черновцах старт работы новой полиции запланирован на 27 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Святослав Кишлар.

Он сообщил, что сейчас в городе продолжается обучение патрульных полицейских.

«В январе началось обучение наших патрульных полицейских, которые выйдут на улицы города в конце марта. Они будут помогать обеспечивать порядок и безопасность дорожного движения непосредственно в городе Черновцы», - отметил Кишлар.

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На уточняющий вопрос он ответил, что старт работы новой полиции запланирован на 27 марта.

Патрульные полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка, выполнять функции ГАИ, обеспечивая безопасность дорожного движения, а также выезжать на места происшествий.

Также, по его словам, к июлю этого года все сотрудники полиции пройдут переаттестацию.

Как сообщал УНИАН, 26 октября прошлого года в Черновцах завершился набор желающих вступить в ряды новой патрульной полиции областного центра. Заявления подали 4,4 тыс. человек. Всего в новую патрульную службу областного центра отобрали 340 человек.