Amnesty International: Военные преступления на Донбассе совершали обе стороны конфликта

Об этом сказал на брифинге в Киеве исследователь по правам человека Amnesty International в Молдове, Украине и Беларуси Красимир Янков, представляя годовой отчет организации о правах человека в мире в 2015-2016 годах.

«Обе стороны совершали военные преступления, в том числе пытки и жестокое обращение с заключенными. Согласно сообщениям, которые мы подтвердили нашим исследованиям, сепаратисты намеренно убивали украинских военнопленных»,- подчеркнул Янков.

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Он напомнил об убийстве сепаратистами одного из защитников Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого, который попал в плен к сепаратистскому батальону «Спарта» 21 января 2015 года. По словам Янкова, во время допросов Брановицкого избивали до потери сознания, а впоследствии командир батальона Арсений Павлов, известный как Моторола, выстрелил ему в голову. Потом Моторола также признался, что убил еще 15 украинских военных.

Кроме того, Янков напомнил, что украинских военных Андрея Колесника, Альберта Саруханяна и Сергея Слисаренко последний раз видели живыми на видеозаписи взятия их в плен в поселке Красный Партизан 22 января 2015 года.

«Они вскоре погибли от огнестрельных ранений с близкого расстояния»,- отметил исследователь Amnesty International.

«К сожалению, такое жестокое обращение с пленными происходит не только со стороны сепаратистов. Бывший пленник рассказал нам, что он несколько недель провел в переполненной камере в подвальном помещении недалеко от села Великомихайловка, которое было базой военизированной группировки «Правый сектор»,- сообщил Янков.

По его словам, до освобождения этого мужчины в 2015 году и еще как минимум 12 мужчин и одной женщины, которые были заключены в одной камере, их ежедневно избивали и подвергали другим видам жестокого обращения.

«Представитель «Правого сектора» подтвердил нам эту практику задержаний сепаратистов, однако опроверг все утверждения о жестоком обращении с пленными. Однако другой анонимный источник подтвердил эти утверждения»,- добавил Янков.

В свою очередь исполнительный директор Amnesty International Татьяна Мазур отметила, что надо быть очень наивным, чтобы надеяться, что любые вооруженные конфликты происходят с нарушениями только с одной стороны.

«К сожалению, любой конфликт характеризуется тем, что нарушения международного гуманитарного права и военные преступления совершаются обеими сторонами конфликта. Мы считаем своим долгом не молчать о совершаемых нарушениях, которые совершаются, в частности, и украинской стороной, потому что рано или поздно эти факты все равно станут известны», - сказала она.