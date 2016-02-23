Джемилев напомнил, что 23 февраля началась депортация чеченцев и ингушей

Об этом на странице в Facebook написал народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщили УНИАН в пресс-службе БПП.

"Трагическая дата 23 февраля побуждает нас задуматься над ходом истории и делать правильные выводы. 23 февраля является днем памяти и скорби наших братьев – чеченцев и ингушей. 23 февраля 1944 года Советская власть начала операцию по депортации этих народов с родной земли в Среднюю Азию и Казахстан. И сколько еще боли мы увидели от советской тоталитарной системы, от ее преемницы – России", – отметил народный депутат.

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"Но у нас есть клятва, которая заставляет нас двигаться дальше, бороться и верить, которая способна объединять поборников справедливости во все времена. Эта клятва увековечена в словах национального гимна крымских татар, которые были написаны славным сыном своего народа Номаном Челебиджиханом", – добавил народный депутат.

"Для крымскотатарского народа 23 февраля трагическая дата, ведь этот день вошел в нашу историю ужасным преступлением российских большевиков. В 1918 году в этот день в Севастополе был мученически уничтожен национальный и духовных лидер крымскотатарского народа Номан Челебиджихан", – написал лидер крымскотатарского народа.