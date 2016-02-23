В Петербурге сорвали показ фильма о Евромайдане (видео)

Собравшиеся попасть в помещение не смогли, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что активисты отправились к консульству Украины и возложили цветы в память о героях Небесной сотни.

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"Мы возложили венки возле консульства Украины, зажгли свечи, провели минуту молчания, потому что эта дата для всех нас памятная. Потому что украинцы два года назад показали, на что люди готовы ради свободы, нас этот пример вдохновил, не оставил равнодушными", - поделился один из участников мероприятия.

Ранее УНИАН сообщал, что фильм израильского режиссера Евгения Афинеевского и студии Netflix "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" о событиях на Евромайдане 2013-2014 годов стал номинантом на "Оскар".