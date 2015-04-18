В ДонОГА назвали снос Ленина в Краматорске "актом вандализма"

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

«Сегодняшний инцидент с памятником расценивается как акт вандализма. Кроме того произошедшее может быть использовано антиукраинскими силами для обострения ситуации в регионе. Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы»,‒ говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что во время шествия, когда все его участники собрались возле памятника Тарасу Шевченко, на центральную площадь города неизвестные подогнали грузовой автомобиль и при помощи тросов свалили памятник Ленину.

«Вопрос о переносе памятника Ленину с центральной площади города в парк им. Ленина был вынесен на повестку дня 48-й сессии Краматорского горсовета, которая запланирована на 22 апреля текущего года»,‒ напомнили в обладминистрации.

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В то же время, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Донецкой области, милиция начала проверку по факту разрушения памятника.

Согласно ему, информация по факту разрушения памятника внесена в Единый журнал учета Краматорского райотдела милиции.

Напомним, 17 апреля во время шествия "Краматорск - это Украина" в городе снесли памятник Ленину.