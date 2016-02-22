В Донецкой области СБУ задержала корректировщицу террористов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Согласно сообщению, злоумышленница с 2014 года «за деньги систематически передавала террористам информацию о базировании и перемещении украинских подразделений, корректировала огонь артиллерии террористической организации «ДНР», а также собирала данные о потерях со стороны украинских военных после артобстрелов».

При этом отмечается, что координировал ее преступную деятельность командир одной из террористических группировок по прозвищу «Старшина».

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице сообщено о подозрении.