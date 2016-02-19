Контрольный пункт "Зайцево" будет открыт с завтрашнего дня
С целью снижения социальной напряженности командованием штаба АТО принято решение о возобновлении работы Контрольного пункта въезда/выезда «Зайцево» с 20 февраля в штатном режиме.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"В последние дни на данном пропускном пункте наблюдается существенное уменьшение интенсивности обстрелов. Поэтому и принят соответствующий приказ – с 20 февраля жители временно оккупированных населенных пунктов смогут свободно попасть на территорию, где действуют законы Украинского государства", - говорится в сообщении.
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В пресс-центре напоминают, что КПВВ «Зайцево» был временно закрыт 3 февраля 2016 г. после того, как российско-террористические группировки несколько раз подряд обстреляли пропускной пункт с 88-ми и 120-ти мм минометов.
"Штаб АТО и военно-гражданская администрация пошли на этот вынужденный шаг, чтобы обезопасить жизнь и здоровье гражданского населения", - отметили в штабе.
С 20 февраля откроют КПВВ «Зайцево»С целью снижения социальной напряженности командованием штаба АТО принято решение о в...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО19 февраля 2016 г.