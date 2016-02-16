НАБУ выделило дело в отношении недвижимости Каська в отдельное производство

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, говорится в сюжете ТСН.

НАБУ проверяет факты получения бывшим заместителем генпрокурора двух служебных квартир и земельного участка, которые затем якобы были незаконно приватизированы.

Данные в государственный реестр досудебных расследований подали по поводу заявления группы нардепов – Игоря Луценко, Татьяны Черновол и других.

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"Мы получали обращения от нардепов раньше – и мы предоставляли им ответ о том, что информация проверяется в рамках другого уголовного производства. Они обратились в суд и суд вынес постановление, согласно которому НАБУ внесло сведения в единый реестр досудебных расследований и сейчас продолжается досудебное расследование именно этих фактов в отдельности", - пояснила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

Расследование осуществляют детективы Нацбюро.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку 15 февраля. В тот же день генпрокурор Виктор Шокин просьбу подчиненного удовлетворил.