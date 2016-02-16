Комитет Рады утвердил переименование 70 населенных пунктов в Крыму

Как сообщил сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Громенко, единственный город, который попал под закон о декоммунизации, - Красноперекопск, все остальные - это поселки городского типа и села, передает QirimInfo.

Как пример Громенко приводит такие населенные пункты: "Красноперекопск будет называться Яны Капу, что переводится как Новые ворота. Такое название будет отражать определенную историческую закономерность наименований в том регионе. Пгт Ленино переименуют в Еди К'ую (Семь колодцев), соответственно так будет и называться целый район. Советское – в Учкив, Красногвардейское – в К'урман. Кировскому району вернут историческое название – Ислям Терек".

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Также историк сообщил, что изменения будут приняты только после деоккупации полуострова. Уже утверждено 70 названий населенных пунктов в Крыму.

Ранее национальный лидер крымских татар, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявлял о планах вернуть около 70 городам и селам в Крыму исторические названия.