Завтра на митинги у стен ВР будут пропускать только через рамки металлоискателей - Нацполиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции, начальник Главного управления Націполіції в Киеве Андрей Крищенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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По его словам, на площадь перед Верховной Радой 16 февраля можно будет попасть только через рамки металлоискателей.

“Мы будем осуществлять превентивные меры по проверке граждан, будут задерживаться и извлекаться опасные предметы, в частности, горючие вещества, колющие и режущие предметы, а также будут проводиться мероприятия по выявлению огнестрельного оружия и боеприпасов”, - сказал Крищенко.

Он добавил, что “возле Верховной Рады будут организованы места пропуска ввиду террористической угрозы, существующей в целом по стране”.

Кроме того, по словам Крищенко, во время массовых мероприятий 18-20 февраля в центре Киева ко 2-й годовщине гибели Героев Небесной сотни полицейские также будут проверять граждан на наличие запрещенных предметов.

В частности, он отметил, что и в эти дни граждане должны быть готовы пройти контроль на безопасность в местах проведения массовых мероприятий в центре столицы.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде состоится отчет правительства.