Порошенко 15 февраля будет принимать присягу новой полиции Винницы

Об этом сообщил источник в Винницкой ОГА.

Предварительно планируется, что в Виннице Порошенко посетит и предприятие по производству паркетной доски «Барлинек», построенное на польские инвестиции.

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Также президент ознакомится с работой Винницкой транспортной компании, где сейчас изготавливают второй трамвай собственной разработки, который предусмотрен для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, и пообщается с журналистами.

Как сообщал УНИАН, в Виннице набор новой патрульной полиции начался 6 сентября 2015 года.