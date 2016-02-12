Порошенко 15 февраля будет принимать присягу новой полиции Винницы
20:20, 12 февраля 2016Общество
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Президент Петр Порошенко намерен 15 февраля принять присягу новой полиции Винницы.
Об этом сообщил источник в Винницкой ОГА.
Предварительно планируется, что в Виннице Порошенко посетит и предприятие по производству паркетной доски «Барлинек», построенное на польские инвестиции.
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Также президент ознакомится с работой Винницкой транспортной компании, где сейчас изготавливают второй трамвай собственной разработки, который предусмотрен для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, и пообщается с журналистами.
Как сообщал УНИАН, в Виннице набор новой патрульной полиции начался 6 сентября 2015 года.
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