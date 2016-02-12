В Украине отсутствует вид комаров, которые переносят вирус Зика – Минздрав

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на Государственную санитарно-эпидемиологической службы Украины.

«По данным экспертов, фауна Украины насчитывает 32 вида комаров рода Aedes, однако виды Aedes aegypti и Aedes albopictus – отсутствуют. Ближайшие к Украине страны, где установлено наличие Aedes aegypti и Aedes albopictus, это Грузия, Болгария, Турция и Греция», - сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве также отмечают, что в мире насчитывается более 1350 видов комаров рода Aedes. На сегодняшний день достоверно известно о возможности переноса вируса Зика комарами Aedes aegypti и Aedes albopictus благодаря их широкому распространению и высокой численности в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Исследования о возможности участия других видов комаров рода Aedes к передаче возбудителя в популяции переносчиков и инфицировании человека продолжаются.

В пресс-службе также напомнили, что болезнь, вызванная вирусом Зика – арбовирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы комаров рода Aedes.

«Лица, совершающие поездки в районы с высоким риском передачи вируса, должны защищать себя от укусов комаров: использовать репелленты, носить светлые рубашки и блузки с длинным рукавом и штаны, устанавливать в комнатах противомоскитные сетки. Поскольку комары рода Aedes кусают в дневное время, эти меры необходимо применять в течение всего дня. Беременные или женщины, планирующие беременность, должны применять дополнительные меры, чтобы защититься от укусов комаров. Им стоит проконсультироваться с местными органами здравоохранения, если выезжают в районы, где зафиксирована передача вируса Зика», - подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что органам здравоохранения рекомендовано сотрудничать с транспортным сектором, чтобы обеспечить надлежащую дезинсекцию самолетов, прибывающих из пораженных регионов.