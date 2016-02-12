В Минобороны заявляют о росте желающих служить по контракту в 20 раз

В Украине с начала года количество военнослужащих, желающих заключить контракт с Вооруженными силами, возросло в 20 раз по сравнению с декабрем 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.

«Следует отметить, что с начала года количество военнослужащих, желающих заключить контракт с Вооруженными силами Украины, увеличилось до 6 тыс. человек - это в 20 раз больше, чем в декабре 2015 года», - сказала она.

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«Действенными стимулами поступления на военную службу по контракту являются возможность получить бесплатное высшее образование, выплата единовременного пособия мобилизованным при заключении контракта, существенное увеличение денежного обеспечения», - добавила Кушнир.

«Среди военных профессий, которые сейчас наиболее востребованы украинской армии, - танкисты, артиллеристы, механики-водители, специалисты противовоздушной обороны, а также медики, ремонтники, связисты», - отметила представитель Минобороны.