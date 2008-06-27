В НБУ рассказали, что будет, если не стреножить инфляцию

В Нацбанке обеспокоены возможными последствиями инфляции в Украине. Об этом заявил в интервью УНИАН руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий. По его словам, «если не стреножить инфляцию, то начнется эрозия потребительского спроса. И люди будут меньше покупать. Они также не станут сберегать деньги в банках. Тогда у предприятий будет еще меньше возможности брать кредиты, потому что у финансовых учреждений сожмется один из главных ресурсов». Литвицкий также указал, что инфляция съедает не только потребление, но и инвестиции. Он отметил, что это «мы уже видим по нынешнему году».

Как сообщил Литвицкий, за первый квартал инвестиции выросли только на 10%. В прошлом году на это время – на 30%.

Руководитель группы советников главы НБУ объясняет, что внутренние инвестиции в Украине замедлили свой рост потому, что «бизнес берет во внимание элементы политической неопределенности, он не знает, что будет с приватизацией, разблокируют ли ее наконец».

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