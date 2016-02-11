Уголовное дело на Пивоварского открыли из-за зарплат в конвертах – нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Вадим Денисенко, который сделал соответствующий запрос в НАБУ.

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"Несколько месяцев назад в прессе появился ряд публикаций о зарплате в конвертах, которую раздают в Министерстве инфраструктуры. На них можно было бы не обращать внимания, но здесь у себя на странице в Фейсбуке, один из сотрудников министерства Максим Бурячок заявил, что уходит из министерства из-за того, что не может мириться с зарплатами в конвертах (он называл цифру от 2 до 10 тыс. долл. США). После этого я обратился в НАБУ рассмотреть это заявление этого конкретного физического лица (скриншот прилагался)", - написал депутат, уточнив, что позже Бурячок удалил свое сообщение в соцсети.

При этом Денисенко добавил, что лично обратился к Пивоварскому после его заявления в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики для разъяснения ситуации, но ответа от министра так и не получил.

"Я просил бы Пивоварского не пиариться на открытии дела. ... Если есть вопросы, я готов ему ответить, хотя все ответы изложены в вышеупомянутом письме. Поэтому не надо переводить в политическую плоскость ситуацию, которую сам Пивоварский пробовал замолчать еще тогда, когда он не был борцом за справедливость, а был всего лишь одним из малоизвестных министров", - добавил депутат.

Как сообщал УНАИН, 10 февраля министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло в отношении него уголовное дело. Позже в комментарии УНИАН источник в Мининфраструктуры уточнил, что дело открыто не против Пивоварского лично, а против высших должностных лиц министерства.

Напомним, в декабре 2015 года Пивоварский заявил о своей отставке. Одной из причин такого решения министр назвал отсутствие достойных зарплат для чиновников и трудности в переговорах с депутатами. Позже, в феврале этого года, он отозвал из парламента свое заявление об отставке и сообщил о продолжении работы на посту министра.

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Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) в должности управляющего директора.