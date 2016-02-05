Порошенко просит Раду снять ограничения в сроках объявления призыва

Об этом говорится в законопроекте главы государства №4020 от 4 февраля.

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Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15 закона "О воинском долге и военной службе".

Эти изменения связаны с необходимостью урегулировать вопрос относительно сроков издания указа главы государства, которым определяются сроки проведения призыва (призывов) граждан Украины на срочную службу.

Порошенко предлагает парламенту убрать из указанного закона норму, согласно которой в СМИ необходимо публиковать не позднее чем за месяц до окончания текущего года указ президента о сроках проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу на следующий год.

В новой редакции предлагается, что сроки проведения призыва (призывов) граждан Украины на срочную военную службу определяются указом президента Украины без необходимости публикации в СМИ.