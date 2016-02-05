В центре Одессы произошла массовая драка с участием полицейских

В центре Одессы сегодня ночью произошла массовая драка с участием полицейских.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, около 1.30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле кафе по улице Большой Арнаутской происходит драка, в которой принимают участие неизвестные мужчины.

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«На место происшествия прибыл патруль полиции. Участниками драки оказались два таксиста и трое полицейских», - отметили в отделе.

В главке пояснили, что в драке принимали участие двое патрульных полицейских и сотрудник одного из отделов отдела ГУ Нацполиции, которые доставлены в Приморский отдел полиции.

«Задержанные имели явные признаки алкогольного опьянения. Пострадавшие таксисты получили травмы, у одного – открытый перелом носа. По данному факту начато служебное расследование. Все материалы переданы следственный отдел прокуратуры в Одесской области», - отметили в региональном главке Нацполиции.

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В настоящее время изымается видео с камер наблюдения, изучение которого позволит следствию воспроизвести случившееся.

В пресс-службе патрульной полиции Одессы УНИАН сообщили, что в настоящее время проводится служебная проверка.

Предварительно установлено, что полицейские, принимавшие участие в драке, в тот момент не находились при исполнении служебных обязанностей. Таксисты госпитализированы.