В результате нападения боевиков "Боко Харам" в Нигерии погибли более 60 человек - СМИ

В результате многочасовой перестрелки погибли по меньшей мере 65 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местных властей, передает Deutsche Welle.

По информации агентства AP, атака произошла ночью. После прошлогодних поражений, которые террористы понесли от правительственных войск, они прибегли к тактике нападений на гражданское население, добавляет агентство. Все чаще к участию в терактах привлекают смертников.

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Ранее УНИАН сообщал, что террористическая группировка «Боко Харам» совершила 28 декабря серию терактов в Нигерии, в результате которых погибли по меньшей мере 80 человек.

Исламистская группировка "Боко Харам" активно действует в этой части Нигерии, а также в приграничных зонах в Камеруне, Нигере и Чаде. С 2009 года это группировка убила по меньшей мере 20 тысяч человек. Еще около 2,5 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома из-за действия боевиков.