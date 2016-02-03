У Авакова потребовали задержать экс-главаря "ЛНР", объявившегося в киевском ресторане

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Я обратился в СБУ и в Нацполицию с требованием задержать данное лицо по факту участия в незаконных вооруженных формированиях по ст. 260 уголовного кодекса Украины, статье 294 - организация массовых беспорядков и захват общественных зданий, ст. 258 - терроризм" - говорится в его сообщении.

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Также советник главы МВД поручил проверить Корсунского на предмет причастности к совершению других тяжких преступлений, в том числе покушения на убийство известного луганского адвоката Игоря Чудовского в апреле 2014 года.

Кроме того, Геращенко попросил проверить, как, через какой пропускной пункт один из бывших главарей "ЛНР" попал на территорию Украины и как он получил пропуск на въезд из зоны АТО.

Вчера днём активисты Семен Кабакаев и Всеволод Филимоненко получили информацию о том, что в одном из кафе Киева находитс... Опубликовано Антоном Геращенко 3 февраля 2016 г.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что командира армии террористов и правую руку главного боевика "ЛНР" Болотова Сергея Корсунского заметили в одном из киевских ресторанов сети "Катюша" возле стадиона Олимпийский.