"Месть спецслужб": адвокат в деле Бузины выдвинул версию подрыва своего автомобиля
16:09, 02 февраля 2016Общество
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Адвокат Андрей Федур связывает сегодняшний подрыв своего автомобиля с местью спецслужб за защиту подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.
Федур связывает подрыв своего автомобиля с местью спецслужб за защиту подозреваемых / УНИАН
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
"По моему мнению, это месть за защиту по делу подозреваемых в убийстве Бузины со стороны именно украинских спецслужб", - отметил Федур.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 15.00 возле здания Соломенского районного суда Киева был взорван автомобиль известного адвоката Федура.
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“Только что у нас завершилось судебное заседание, и когда мы выходили, был взорван автомобиль”, - сказал он.
По словам Федура, пострадавших нет, на месте работает полиция.
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