"Месть спецслужб": адвокат в деле Бузины выдвинул версию подрыва своего автомобиля

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

"По моему мнению, это месть за защиту по делу подозреваемых в убийстве Бузины со стороны именно украинских спецслужб", - отметил Федур.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 15.00 возле здания Соломенского районного суда Киева был взорван автомобиль известного адвоката Федура.

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“Только что у нас завершилось судебное заседание, и когда мы выходили, был взорван автомобиль”, - сказал он.

По словам Федура, пострадавших нет, на месте работает полиция.