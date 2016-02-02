У адвоката в деле Бузины взорвали автомобиль

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Федур, инцидент произошел сегодня около 15.00 возле здания Соломенского районного суда Киева.

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“Только что у нас завершилось судебное заседание, и когда мы выходили, был взорван автомобиль”, - сказал Федур.

По его словам, пострадавших нет, на месте работает полиция.

В свою очередь, в Отделе коммуникации столичного управления Национальной полиции заявили, что информация о происшествии поступила в 14.59.

В результате взрыва в автомобиле Ауди Q7 начался пожар. На его ликвидацию выехали пожарные подразделения. Также на месте работает следственно-оперативная группа.

Опрашиваются свидетели, которые видели, как из автомобиля, проезжавшего мимо припаркованного Ауди, в его сторону бросили какой-то предмет.