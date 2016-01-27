Вопрос освобождения пленных по-прежнему заблокирован – пресс-секретарь Кучмы

Об этом на своей странице в Facebook написала Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кучмы по результатам заседания группы.

«Вопрос освобождения пленных по-прежнему заблокирован со стороны представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области», - отметила она.

В свою очередь, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Геращенко на странице в Facebook написала, что Украина продолжает настаивать на освобождении в ближайшее время 25 пленных, как было договорено ранее.

«Вопрос заложников – самый болезненный. ОРДО предложили освобождение в формате 6 на 3. При этом на мой вопрос, почему в тюрьме должны оставаться три его друга – побратима, с которыми они уже год в тюрьме, и как это объяснять мамам и женам, почему в их списке нет нашего героя–«киборга», ответа нет. Мы стоим на позиции – освобождение 25 героев (гражданские и военные), которые имеют проблемы со здоровьем и чье местонахождение нам известно, из предложенного нами еще 6 января списка, и предлагаем вокруг этого искать компромисс», – подчеркнула народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 января участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась до 20 января осуществить обмен 50 пленными с обеих сторон конфликта в Донбассе.

В свою очередь, 18 января советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что СБУ надеется на освобождение 25 человек из плена боевиков в ближайшие дни. По его словам, Украина готова провести обмен своих граждан на 35 человек, совершивших преступления против целостности Украины.

Вместе с тем в конце декабря 2015 года уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала, что, согласно уточненной информации от СБУ, в списке пленных - 139 украинцев.

Читайте такжеПАСЕ призывает Россию и боевиков освободить всех пленных

20 января после заседания Контактной группы пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что представители боевиков сорвали запланированный обмен заложниками, который должен включать 50 человек с обеих сторон.

22 января Тандит сообщил, что в заложниках до сих пор остаются 133 украинца.

Читайте такжеКрасный Крест может приобщиться к этапированию осужденных с оккупированных территорий – Геращенко

25 января Кучма заявил, что боевики требуют всеобщую амнистию в обмен на освобождение украинских пленных.

Освобождение и обмен пленными – это одно из условий Минских договоренностей.